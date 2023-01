Ronaldo tóch speelgerechtigd bij Al-Nassr na vertrek Aboubakar

Het was onduidelijk of Ronaldo wel op korte termijn in actie kon komen omdat hij de negende buitenlander in de selectie was, terwijl een maximum van acht buitenlandse spelers is toegestaan in Saudi-Arabië. Volgens AFP heeft Al-Nassr het contract met de Kameroense spits Vincent Aboubakar beëindigd en is er nu ruimte in de selectie.

Ronaldo moet nog wel één wedstrijd aan de kant blijven, het gevolg van een schorsing die de Engelse voetbalbond hem oplegde toen hij nog bij Manchester United speelde. Het betrof een schorsing van twee duels, waarvan hij er één al heeft uitgezeten.