Vanderlyde over gevecht Fury: ’Jammer dat we dat hebben moeten missen’

Sport

Ierse drugsbaron overschaduwt titelgevecht Tyson Fury

Zaterdag 23 april staat voor 94.000 fans in Wembley de clash tussen Tyson Fury en Dillian Whyte op het programma. „Mannen als hij versla ik zeven dagen in de week en 62 keer op een zondag”, zei Fury zelfverzekerd over zijn tegenstander. Maar ook zonder zulke uitspraken zorgt Fury voor ophef. Zijn ma...