Martin Jol gaat avontuur aan bij ADO: ’Het is trekken aan drie dode paarden’

Martin Jol (links), naast directeur Mohammed Hamdi. Rechts de nieuwe ADO-trainer Aleksandar Rankovic. Ⓒ BSR Agency

DEN HAAG - „Ik wil een nieuw Den Haag gestalte geven en geloof in een nieuwe Haagse toekomst van de club.” Directeur Mohammed Hamdi is het gelukt om een van de succesvolste ADO-iconen te binden aan ADO Den Haag. De naam van Martin Jol zong altijd rond in de hofstad, maar hem daadwerkelijk binnenhalen in een functie is nooit gelukt. „Al die voorbijgangers afgelopen dertig jaar hebben me ook nooit gevraagd om hier trainer te worden.”