Koeman na zege op Juventus: ’Complimenten voor Makkelie & co’

„Het was in alle gevallen buitenspel”, vervolgde Koeman. „De beslissingen van de VAR waren terecht. Vanavond hebben we kunnen zien hoe de video-arbitrage belangrijk kan zijn, namelijk bij buitenspelsituaties.” Scheidsrechter in Turijn was Danny Makkelie, Kevin Blom was de video-arbiter.

Koeman was ook tevreden over zijn elftal. „We hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld. De overwinning was verdiend.”

