Wereldtitel Engelse cricketers kaapt Britten bij tennisfinale weg

De super over was nodig omdat Engeland exact dezelfde score (242) haalde als Nieuw-Zeeland. In de extra over ging de overwinning naar de ploeg die de meeste runs zou halen. Engeland zette een score van 15 neer, die Nieuw-Zeeland moest verbeteren. Pas bij de allerlaatste bal van de ’Kiwi’s’, die eerder in de wedstrijd een grote vorm toonden, viel de beslissing. De jonge Engelse bowler Jofra Archer werd de held van Lord’s en Engeland.

Voetballers en rugbyploeg

In Engeland wordt de wereldtitel van de cricketers als een van de grootste sportprestaties in historie van het land beschouwd. Men ziet gelijkenissen met de wereldtitel van de voetballers in 1966 (die ook in de verlenging wonnen) en met de rugbyploeg die in 2003 in de laatste minuut toesloeg.

Het is de eerste keer dat Engeland zich kroont tot wereldkampioen. De Engelse bowler Liam Plunkett kan nauwelijks bevatten wat zijn ploeg heeft bereikt. Plunkett: „Iedereen verwachtte scores van 400 in dit toernooi, maar alle bowlers waren hier in topvorm. Het dringt nauwelijks tot me door. Ik heb een paar slokken champagne op en dat is m’n eerste beetje alcohol na vijf maanden.”

Werving

Plunkett vindt het prachtig dat Sky Sports, de tv-zender die de wedstrijd oorspronkelijk achter de decoder plaatste, op het laatste moment besloot om heel Engeland naar de finale te laten kijken. „Geweldig dat het hele land deze zinderende WK-finale heeft kunnen zien. Ik hoop dat daar een enorme werving vanuit gaat.”

Vooraf waren er grote twijfels of Engeland de halve finale zou kunnen halen, laat staan de eindstrijd. De fans van India en Pakistan hadden in Engeland massaal kaarten gekocht voor beide halve finales en de finale. Daardoor ontstond in de dagen voor de eindstrijd nog een levendige zwarthandel in kaarten. In Engeland woonachtige cricketfans van India en Pakistan baalden dat hun land was uitgeschakeld, maar ze konden nog stevig zaken doen met hun kaarten die voor 2000 tot 6000 euro van de hand gingen.