Setién na crisisoverleg bij Barça: ’Als we zo spelen, kunnen we Champions League winnen’

„Als we zo spelen zoals tegen Villarreal, weet ik zeker dat wij de Champions League kunnen winnen”, zei Setién een dag nadat hij crisisoverleg had gehad met voorzitter Josep Maria Bartomeu. „We weten wat er beter moet en waar we aan moeten werken”, aldus de coach, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde.

Blamage tegen Osasuna

Begin deze maand won Barcelona met 4-1 bij Villarreal. Het was een van de spaarzame hoogtepunten van de afgelopen weken. Donderdag verloor Barcelona in het eigen Camp Nou (1-2) van tien spelers van Osasuna. Real Madrid verzekerde zich tegelijkertijd van de Spaanse titel door Villarreal met 2-1 te verslaan.

Setién krijgt veel kritiek vanwege de teleurstellende prestaties van Barcelona. Aan opstappen denkt hij echter niet. „Geen moment. Toen ik hier begon, wist ik al dat het niet makkelijk zou worden. Ik geniet nog steeds van mijn werk, ook al had ik me graag wat gelukkiger gevoeld nu.”

Messi kritisch

Lionel Messi was na de zeperd tegen Osasuna voor zijn doen opvallend kritisch. Setién had begrip voor de harde woorden van zijn aanvoerder. „Het klopt dat we niets gaan winnen als we zo slecht spelen als we in sommige wedstrijden hebben gedaan. Maar we hebben ook goede momenten gehad.”

De herstelde Frenkie de Jong, die tegen Osasuna als invaller zijn rentree maakte, behoort tot de selectie van slechts zestien spelers voor het duel met Alaves. Daarna gaan de Catalanen zich voorbereiden op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli, op 8 augustus.

