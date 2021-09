Deze bokaal ontvangt winnaar Grand Prix op Zandvoort

De trofee is ontwikkeld door de Nederlandse ontwerper Piet Boon, volledig gemaakt van gerecycled materiaal en geïnspireerd op de eerste officiële Formule 1-trofee die in Zandvoort werd uitgereikt, in 1939. Het groene glas komt van gerecyclede flesjes van Heineken, dat titelsponsor is van de Formule 1-wedstrijd.

De trofeeën worden verdiend door de top-3 op zondag, en ook door de drie beste vrouwelijke coureurs tijdens de zogeheten W Series op zaterdag. Hun eindklassering (1, 2 of 3) wordt met de hand gegraveerd met zand, dat weer een verwijzing is naar de locatie van het circuit bij het strand.