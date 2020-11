IOC-baas Thomas Bach: ’Overtuigd van toeschouwers bij Olympische Spelen’

Na een ontmoeting met de Japanse premier prees Bach de maatregelen tegen het coronavirus die werden voorbereid door organisatoren en overheidsfunctionarissen.

„Dit geeft ons allemaal het volste vertrouwen dat we volgend jaar toeschouwers kunnen hebben in de Olympische stadions”, zei de IOC-baas, die voor een vierdaags bezoek is in Japan. De onlangs aangetreden premier Yoshihide Suga sprak uit dat Japan vastberaden is de uitgestelde Spelen in de zomer van 2021 te houden. „We houden ons aan de afspraak om veilige Olympische Spelen te realiseren.”

Bach beloofde dat het IOC „grote inspanningen zal leveren” om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers en toeschouwers worden gevaccineerd voordat ze naar Japan gaan, als er volgende zomer een vaccin beschikbaar is. „We zijn een enorme gereedschapskist aan het samenstellen waarin we alle denkbare maatregelen stoppen. Volgend jaar zijn we dan in staat de juiste maatregelen uit de kist te halen en toe te passen, zodat we een veilige omgeving voor alle deelnemers kunnen garanderen.”

De IOC-baas hoopt ook het vertrouwen van atleten, Japanse burgers en olympische sponsors op te vijzelen. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Japanners vindt dat de Spelen nogmaals moeten worden uitgesteld of zelfs helemaal niet moeten doorgaan. Van de sponsors heeft 60 procent hun contract nog niet verlengd. Ook neemt het aantal positief geteste mensen in Japan weer toe. Het land meldde zaterdag een record van 1730 nieuwe besmettingen met het coronavirus.