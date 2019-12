Tokio test 'aardbeving' voor Olympische Spelen

Ze deden alsof de olympische locaties in de Japanse hoofdstad te maken kregen met een aardbeving met een kracht van 7,3. De test was geslaagd, liet veiligheidschef Hiroya Yarimizu weten.

De veiligheidstest werd uitgevoerd bij het Ariake Gymnastics Centre. In de turnhal zaten zo'n 350 mensen. De nagespeelde aardbeving zorgde voor heel wat 'gewonden' in de zaal. Politieagenten, brandweermensen, medici en beveiligers werden ingezet om de slachtoffers te helpen en iedereen te evacueren. "We wilden vooral testen hoe de communicatie verliep tussen de organisatie van de Spelen en de autoriteiten van Tokio", aldus Yarimizu. "Volgens ons ging dat allemaal erg goed."

Japan ligt bij een aantal breuklijnen in de aarde en heeft regelmatig te maken met aardbevingen. Vaak zijn die licht en heeft vrijwel niemand er last van, maar Japan heeft ook al een paar keer te maken gekregen met heftige aardbevingen die tot duizenden slachtoffers leidden.