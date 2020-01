Dramatisch seizoen PSV krijgt vervolg na bekerblamage tegen NAC Breda

De eerste helft liet de ploeg van trainer Ernest Faber weer zien moeite te hebben met uitwedstrijden. Er waren wel wat kansjes, maar zoals vaker werden die vakkundig om zeep geholpen. De beste kans was echter zelfs voor thuisploeg NAC. De Eindhovenaren kwamen toch weer pover tevoorschijn, al was het begin - net als tegen VVV-Venlo - de beste fase.

Faber bracht in de rust Sam Lammers om het verschil te maken. De spits keerde daarmee officieel terug van zijn langdurige blessure. Meteen na de theepauze was hij daar al bijna met een treffer. Een indraaiende hoekschop van Mo Ihattaren kon nog maar net gekeerd worden door Nick Olij, de rebound stuiterde net over Lammers heen.

Maar toch ging het wéer mis bij PSV. De bal werd vanaf rechts voorgezet bij NAC, waar de Eindhovenaren ineens niet zo heel veel mensen achterin hadden staan. Denzel Dumfries greep half in en Othman Boussaid profiteerde in de 54e minuut: 1-0.

Othman Boussaid maakt de 1-0 Ⓒ Hollandse Hoogte

Alsof de gifbeker nog niet leeg genoeg was, kreeg Timo Baumgartl rood nadat hij de - in de ogen van leidsman Serdar Gozubuyuk en alle NAC-spelers - doorgebroken Boussaid vasthield. De vrije trap vloog hoog over.

Daarna kreeg NAC bij enkele uitbraken in overtalsituaties enkele goede kansen, maar de trekker werd nog niet definitief overgehaald. Toch kon de tweede goal niet uiblijven en dat deed het dan ook niet. Ivan Ilic schoot, de bal werd van richting veranderd en vloog zo over sluitpost Lars Unnerstall heen: 2-0 in de 75e minuut.

Dit kwam PSV niet meer te boven. Na de uitschakeling in Europa, een huidige vierde plaats in de Eredivisie en deze bekerblamage lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Voor NAC een geweldige stunt en opsteker.

De Bredanaren spelen in de kwartfinale van de KNVB-beker uit bij AZ.