Rel in Formule 1 rond sprintraces; FIA wil geld zien

Het is de bedoeling dat er volgend Formule 1-seizoen niet drie, maar zes sprintraces op het programma komen te staan. Daarmee stemden alle tien teams dinsdag in tijdens een vergadering in Londen. Bronnen in de sport melden dat autosportfederatie FIA bij monde van de nieuwe president Mohammed Ben Sulayem met een aanvullende eis is gekomen. Hij zou geld willen zien van de Formule 1 om de zes sprintraces te kunnen organiseren.

Onredelijk

Dat stuit de Formule 1-top en veel betrokkenen bij teams tegen de borst. In de koningsklasse is het zo dat de teams worden betaald door het management van de sport. Van fees die de promotors van races betalen, gaat 72 procent naar de teams en 28 procent naar de Formule 1-leiding. Het is de vraag hoe de zaak nu wordt opgelost, want de Formule 1-leiding vindt de eis van Ben Sulayem op z’n zachtst gezegd onredelijk.

De leiding van de koningsklasse van de autosport mikte voor dit seizoen al op zes sprintweekenden, maar de teams kwamen er onderling niet uit wat de financiële voorwaarden betreft en door de komst van de gloednieuwe auto’s werd daarop ingestemd met opnieuw drie weekenden volgens dat format.

Nu is er wat de teams en de F1-top betreft dus wel overeenstemming voor zes sprintraces in 2023, waarin de kwalificatie op vrijdag wordt verreden en de sprintrace op zaterdag de startopstelling van de Grand Prix op zondag bepaalt.

Net als vorig seizoen zijn er in 2022 dus drie sprintweekenden. De eerste werd afgelopen week in Imola afgewerkt. Max Verstappen was de snelste op zaterdag en verdiende daarmee acht extra WK-punten, waarna hij ook de race op zondag won.

Binnenkort feedback

In een statement bevestigt de FIA overigens dat de teams graag willen uitbreiden naar zes sprintraces, maar dat de FIA „de impact van het voorstel evalueert, kijkend naar de trackside operations en het personeel.” De autosportfederatie zegt binnenkort met feedback te komen en het statement impliceert dat een sprint-weekeinde veel meer vraagt van het eigen personeel dan een weekeinde met een traditioneel verloop.

