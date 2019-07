Wielerlegendes prijzen Franse Tour-sensatie

Julian Alaphilippe snelt, gehuld in de magische gele trui, naar de zege in de individuele tijdrit. Ⓒ AFP

PAU - Iedere dag wordt hem die ene vraag gesteld. Steeds maar weer moet hij alle vraagstellers in de luren leggen. Kan Julian Alaphilippe de Tour de France winnen? Sinds hij in de Champagnestreek na rit drie zijn eerste gele trui veroverde, lijken zijn kansen met de dag te stijgen. Zelf ontpopt hij zich tot Monsieur Incroyable, ongelooflijk is het woord dat hij te pas en te onpas blijft herhalen. Dat hij in de gele trui de enige tijdrit van deze ronde met liefst 14 seconden op titelverdediger Geraint Thomas wist te winnen, was zeker buitengewoon.