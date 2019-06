Snoei trainer van De Graafschap

„Hier ben ik heel blij mee”, aldus Snoei. „Ik denk dat De Graafschap een club is die heel goed bij mij past. Het is de club uit mijn achtertuin. Sinds mijn periode bij Vitesse twintig jaar geleden woon ik met mijn gezin in Didam en daar zijn we nooit meer weggegaan. Al mijn buren zijn Superboeren en het hele dorp is voor De Graafschap. Dan is het extra leuk als je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dat is heel positief verlopen. De Graafschap is een heel mooie club en dit is een prachtige kans voor mij”, aldus Snoei, die ook aan de slag kon bij Fortuna Sittard als opvolger van René Eijer.

„Het is best wel gek, want vorig jaar hebben we heel goed gepresteerd met Telstar en was er alleen belangstelling van Helmond Sport. Dit jaar hadden we qua resultaten een minder seizoen, maar hebben we wel aantrekkelijk voetbal laten zien en heb ik een aantal leuke aanbiedingen gekregen. Ik ben blij dat Telstar wil meewerken. De club krijgt nog een kleine vergoedingssom voor mij en daar ben ik blij om. Ik verlaat Telstar door de voordeur na twee mooie jaren. Ik blijf de club dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven na een aantal jaar in het buitenland”, aldus Snoei, die eerder ook hoofdtrainer was bij Vitesse, Sparta en Go Ahead Eagles.