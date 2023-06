Matchwinner Rodri noemt eigen spel in eerste helft ’sh*t’, onwerkelijk gevoel bij Aké

De Spaanse matchwinner was allerminst tevreden met zijn spel in de eerste helft, zo liet hij weten bij BT Sport. „Ik was niet goed in de eerste helft, ik speelde shit, Dan komt het aan op mentaliteit. Ik zei tegen mezelf dat ik de situatie moest overwinnen en uiteindelijk scoor ik het winnende doelpunt. Ongelooflijk. Ik ben heel emotioneel nu. Dit is een droom die uitkomt. Al deze jongens wachten hier al zoveel jaar op.”

Even later kwam ook Nathan Aké voor de camera’s. „Dit voelt onwerkelijk. We hebben hier zo hard voor gevochten. Dit is een perfect seizoen. Natuurlijk was het al mooi met de titel en de FA Cup, maar dit is de trofee die iedereen wilde hebben. Twee jaar terug lukte het niet, maar nu hebben het geflikt.”

Ook Aké erkende dat het spel niet best was. „We hadden het niet makkelijk tegen deze tegenstander met zoveel fysieke spelers en zelf waren we ook niet op ons best. In de tweede helft kregen ze behoorlijk veel kansen, maar uiteindelijk hebben we het over de streep getrokken.”

Zolang gewacht

„Hier heb ik zo lang op gewacht”, zei aanvoerder Ilkay Gündogan na afloop. Twee keer eerder verloor hij in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi, waarvan eenmaal met Manchester City.”

„Het is een sprookje”, zo ging hij verder. „Ik voel me een bevoorrecht mens. Niet alleen omdat ik aanvoerder van deze club mag zijn, maar ook omdat ik met een trainer als Pep Guardiola mag werken. Ik maak deel uit van misschien wel de mooiste club van de wereld. Daar ben ik trots op.”