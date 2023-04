NAC in restant gestaakt duel in extremis alsnog naast Willem II

Ezechiel Banzuzi maakte toch nog de 1-1. Ⓒ ANP Pro Shots

BREDA - Willem II is er in de eerste divisie niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen NAC Breda te winnen. Het elftal van trainer Reinier Robbemond gaf de voorsprong die het op 14 april had genomen in het gestaakte duel weg: 1-1. Ezechiel Banzuzi maakte in de 90e minuut gelijk.