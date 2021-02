’Waarom moest John Stegeman nu weg bij PEC Zwolle?’

Premium Voetbal

’WK-boycot achterhaald, Oranje moet zich laten gelden in Qatar’

Nederland moet het WK voetbal in Qatar in 2022 boycotten. Zonder zich te verdiepen in de materie en vol in de verkiezingsmodus gingen Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) voor goedkoop scoren.