Kjeld Nuis kan olympische titel op 1000 meter niet verdedigen

De zege ging naar Thomas Krol. De 29-jarige schaatser van Jumbo-Visma kwam tot 1.07,24. Wereldkampioen Kai Verbij werd tweede in 1.07,48.

Hein Otterspeer, die de race van zijn leven reed, klokte een tijd van 1.07,52. Goed voor de derde plek.

Thomas Krol Ⓒ EPA

Krol opgelucht

Krol was „intens opgelucht” dat hij op de 1000 meter een olympisch ticket wist te bemachtigen. „Het was een slagveld en het niveau lag immens hoog. Ik wist dat ik het in me had, maar je moet het wel doen. Godzijdank kwam het eruit vandaag”, zei Krol voor de camera van de NOS. „Het was een ’horrordag’ qua spanning, maar ik ben zó opgelucht. Het is toch een beetje teleurstelling van vier jaar geleden dat nu wordt weggespoeld.”

Nuis greep dus naast een startbewijs. „Een van de vier moest ernaast vallen, dat had mij ook kunnen overkomen”, aldus Krol. „Het verschil tussen winst en verlies was klein. Ik was best een beetje geëmotioneerd.”