Jürgen Klopp in tranen na winnen Engelse titel

Doordat Chelsea met 2-1 won van Manchester City is Liverpool niet meer te achterhalen voor de club uit Manchester. Voor het team van Klopp is het de eerste Engelse titel sinds 1990.

„Het is ongelooflijk. Kampioen worden met deze club is meer dan ik ooit had gedacht te bereiken”, aldus Klopp tegen Sky Sports. De trainer draagt de titel op aan Kenny Dalglish, de laatste trainer die kampioen werd met de club. „Het is eenvoudig om het team te motiveren met onze geweldige geschiedenis.”

„Ik wilde niet betrokken raken bij de wedstrijd van City, maar ik keek en dan word ik dat toch”, vervolgt Klopp. „Het was een intense wedstrijd.”

Bekijk ook: Na 30 jaar eindelijk weer landstitel voor Liverpool

Bekijk ook: Razendsnelle felicitaties van City voor landskampioen Liverpool

De Duitse trainer zegt ook trots te zijn op zijn spelers. „Het is exceptioneel wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik ben zo blij. Wat een prestatie is dit.”

Klopp sluit het interview af met een tip aan de fans. „Vier dit feest, maar blijf thuis en vier het voor je huis op straat. Blijf veilig. Deze titel is voor jullie.”