PSV heeft ook Thorgan Hazard binnen

Waar PSV bij Galatasaray een koopoptie op Van Aanholt heeft weten te bedingen, is dat volgens Duitse bronnen niet het geval bij Hazard. De Belg heeft nog een contract tot medio 2024 bij Borussia Dortmund, die in 2019 ruim 25 miljoen neertelde voor de broer van Real Madrid-speler Eden Hazard.

Met het contracteren van Hazard komt een einde aan een zoektocht van ruim een maand, die in gang werd gezet toen op de avond van Tweede Kerstdag duidelijk werd dat Cody Gakpo voor een recordbedrag was verkocht aan Liverpool. De afgelopen weken tastte PSV velerlei opties af, maar Arnaut Danjuma (door Villarreal verhuurd aan Tottenham Hotspur), Viktor Tsygankov (door Dinamo Kiev verkocht aan Girona), Kamaldeen Sulemana (van Stade Rennais op weg naar Southampton), Anthony Elanga (Manchester United), Bryan Gil (van Tottenham Hotspur verhuisd naar Sevilla) en Adnan Januzaj (Sevilla) bleken niet haalbaar of waren uiteindelijk niet de speler die PSV zocht.

Hazard heeft weliswaar een grote naam en reputatie, maar zijn statistieken zijn de afgelopen jaren wel flink verslechterd. Waar hij in zijn eerste seizoen voor Borussia Dortmund nog tekende voor zeven goals en dertien assists, kwamen er in de tweeënhalf jaar daarna nog maar vier goals en vier assists bij. Door blessures raakte hij zijn basisplaats kwijt en dit seizoen moest hij het voornamelijk doen met invalbeurten. In 21 duels, voornamelijk als invaller, kwam hij tot 739 speelminuten en verzorgde hij één assist. Met zijn verhuur aan PSV hoopt Hazard in beeld te blijven bij de Rode Duivels, die een nieuwe bondscoach krijgen. Op het WK kwam de aanvaller nog in twee van de drie groepsduels in actie voor de Belgen.