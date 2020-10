Brian Brobbey speelt vermoorde onschuld: ’Een schwalbe?!’

In de 50e minuut liep Brobbey af op Jong AZ-doelman Elber Evora. De spits van de Ajax-beloften ging met een prachtige snoekduik naar de grond en schoot zelf later de gegeven strafschop tegen de touwen. Mede daardoor won Jong Ajax met 3-2.

„Volgens mij voelde ik dat de keeper mij op mijn knie tikte en toen voel ik op de grond”, aldus Brobbey, die verbaasd reageert op de vraag van Fox Sports of hij het een schwalbe vond. „Een schwalbe?!”, aldus Brobbey, net voor het zien van de beelden. „Even kijken”, gaat hij verder. „Oh, dat is een schwalbe ja. Dat heeft de scheids verkeerd gezien”, is de analyse van Brobbey na het zien van de herhalingen.

Op het moment zelf dacht Brobbey dat er sprake was van een overtreding, maar hij geeft dus achteraf alsnog toe dat het een fopduik was. „Ik ben serieus, ik dacht echt dat de keeper mij aanraakte, maar hoe ik het nu zie was het wel echt een schwalbe.”

Het doet de aanvaller overigens niet veel. Brobbey vond het zelfs veroorloofd om zonder geraakt te worden naar de grond te gaan. „Alles voor de overwinning”, sluit hij het gesprek af. Daar is de doelman, die onterecht de schlemiel werd in Amsterdam, het overigens mee eens. „Sportief is het niet, maar ik zou in zijn positie hetzelfde doen. Je wilt toch gewoon winnen”, zegt Evora.