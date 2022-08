De Boer eindigt op EK als zesde in finale 50 vrij

De Boer had zich als tweede geplaatst voor de finale met een tijd van 21,72. In de series was hij met 21,59 nog wat sneller geweest. Met die tijd had De Boer in de finale zilver gepakt. Nu eindigde de Italiaan Leonardo Deplano als tweede in 21,60, het brons ging naar Kristian Gkolomeev uit Griekenland (21,75).

„Jammer, dit was mijn langzaamste race van deze twee dagen”, zei De Boer bij de NOS. „Het begin van de race ging eigenlijk heel goed. Ik had een goede start, lag er lekker bij en zag de Italiaan die uiteindelijk tweede werd naast me liggen. Maar misschien was ik in het begin wel te gretig, heb ik daar te veel energie in gelegd. Dat moest ik op het einde bekopen. De tijd waarmee Ben nu wint, zwom ik gisteren ook. Dat is jammer. Ik wil een keer een medaille winnen, misschien wil ik het wel té graag. Maar het kwartje gaat een keer mijn kant op vallen”, aldus De Boer, die parttime-zwemmer is. Hij combineert zijn sport met een baan als financieel analist in Amsterdam.

De Noord-Hollander moest vorig jaar vakantiedagen opnemen om naar Tokio te gaan voor de Olympische Spelen. Hij bereikte in Japan de finale van de 50 vrij, maar daarin eindigde de houder van het Nederlands record (21,58) als achtste en laatste. Bij de EK van vorig jaar in Boedapest werd De Boer vierde op de 50 vrij, Proud eindigde toen als tweede achter Ari-Pekka Liukkonen. De 33-jarige Fin strandde in Rome al in de series.