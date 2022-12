Winkel Iraanse voetballegende Daei gesloten na steun aan protest

„Vanwege de samenwerking met antirevolutionaire groepen op het internet om de vrede en de markt te verstoren, werd een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om Noor Jewellery Gallery te verzegelen”, citeerde ISNA uit een persbericht van de rechtbank. Ook een restaurant waarbij Daei is betrokken, zou zijn gesloten. Het is al geruime tijd onrustig in Iran, waar duizenden mensen demonstreren tegen het repressieve bewind in het land.

De 53-jarige Daei, die onder meer in Duitsland voor Bayern München voetbalde, was lange tijd de internationale topscorer aller tijden met 109 treffers voor zijn land. De Portugees Cristiano Ronaldo nam dat record vorig jaar over van de Iraniër. Ronaldo (37) staat inmiddels op 118 doelpunten.