Gerwyn Price mist Premier League, maar betwist positieve test: ’Er is niets mis met me’

Price betwist zijn positieve test. Volgens de wereldkampioen gaat het om een vals-positieve test. De 36-jarige Welshman deed maandag drie sneltests, die allemaal een negatief resultaat opleverden. Price was zondag bij aankomst in Milton Keynes de enige die positief testte op het coronavirus en moest daarom terug naar huis.

„Mensen wensen me beterschap, maar doe dat alsjeblieft niet. Er is niets mis met me”, schrijft Price op Instagram. De Welshman versloeg begin dit jaar de Schot Gary Anderson in de WK-finale en onttroonde Van Gerwen na zeven jaar als nummer 1 van de wereldranglijst.

’The Iceman’ zou maandagavond eigenlijk in actie komen tegen Gary Anderson. Dat wordt nu dus een clash tussen Wade en Anderson. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer aan de Premier League. Hij neemt het maandagavond op tegen de Belg Dimitri van den Bergh.