Column Wim Kieft: 'Krediet van Ten Hag voor Pasveer'

Door Wim Kieft

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Afgezet tegen het prijzengeld dat valt op te halen in de Champions League gaat een mooie Europese campagne in de Europa League of Conference League de Nederlandse deelnemers niet dichter bij Ajax brengen. Financieel gezien is het troosttoernooi geen vetpot. De kijkcijfers bewijzen waarom er honderden miljoenen omgaan in de Champions League en in die andere toernooien sprake is van een fractie daarvan. Naar Benfica-Ajax keken 1,7 miljoen mensen, terwijl Maccabi Tel Aviv-PSV in totaal bijna 650.000 kijkers trok en Vitesse-Rapid Wien zelfs het half miljoen niet haalde.