Schok in Jeddah: Lewis Hamilton strandt in Q1

De 37-jarige Brit strandde al in het eerste deel van de kwalificatie, een zeldzaamheid. Dat betekent dat Hamilton zondag in het achterveld van start moet gaan.

In de afgelopen jaren ontbrak de coureur van Mercedes zelden in de top-3. Maar zaterdag ging het helemaal mis. In Q1 kwam Hamilton niet verder dan de voor hem beschamende zestiende tijd.

Het was in 2009 voor het laatst dat Hamilton op snelheid niet door Q1 kwam. ,,Sorry, guys”, was het enige dat hij kon uitbrengen over de boardradio. Teambaas Toto Wolff leek zijn ogen ook niet te kunnen geloven.

Vorige week in Bahrein eindigde Hamilton mede door het uitvallen van Max Verstappen en Sergio Pérez nog als derde tijdens de openingsrace van het seizoen. Maar ook toen kwam het normaal zo snelle Mercedes er eigenlijk niet aan te pas.