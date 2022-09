Van Gaal ontmaskerd om penaltygrootspraak: schot in kruising blijkt misser

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

De strafschoppen stonden tijdens de eerste dagen van deze interlandperiode in de spotlights tijdens de trainingen van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal was in zijn tijd als voetballer ook geen slechte strafschoppennemer, zo liet hij tijdens de persconferentie optekenen.