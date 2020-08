Voormalig Eredivisie-spelers uitgeschakeld in MLS

Beide voetballers strandden met hun club San José Earthquakes in de kwartfinales van het toernooi waarmee de Amerikaanse competitie MLS weer in gang is gezet na de coronapauze.

San José verloor met 4-1 van Minnesota United, dat bij de rust al met 2-0 leidde dankzij doelpunten van de Fin Robin Lod en Jacori Hayes. Kort na rust werd het 2-1 via de Zweed Magnus Eriksson, die een strafschop benutte. Maar de Paraguayaan Luis Amarilla en Marlon Hairston bezorgden Minnesota een plaats in de halve finales. De Georgiër Kashia speelde het hele duel, Limburger Hoesen kwam 23 minuten binnen de lijnen.

Minnesota treft nu Orlando City, terwijl de andere halve finale gaat tussen Portland Timbers en Philadelphia Union, dat zich met de Nederlander Jamiro Monteiro donderdag al plaatste. Portland versloeg New York City FC met 3-1.

De duels uit de groepsfase van het toernooi tellen mee voor de reguliere competitie.