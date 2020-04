Coronadepressie ligt voor topsporters op de loer

Voormalig topzwemmer Michael Phelps veroverde in zijn carrière liefst 23 olympische titels. Ⓒ AFP

De mentale gesteldheid van de mensheid en daarmee tevens van de topsporters wordt tijdens de coronacrisis meer dan ooit op de proef gesteld. Het virus trapt ambities en doelen aan gruzelementen, rukt iedereen uit zijn of haar ’comfortzone’. Onzekerheden en angsten dringen de geest binnen, depressies liggen op de loer. Ervaringsdeskundige en één van de grootste olympiërs ooit, ex-zwemmer Michael Phelps, liet zich zelfs ontvallen dat hij hoopt dat atleten niet een uitweg zoeken in zelfdoding. Sportpsychologen Bram Bakker, Afke van de Wouw en Marieke Bender laten hun licht schijnen over hoe moeilijk deze periode voor sporters is.