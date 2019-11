Koevermans zoekt financiële injectie Feyenoord

Komend jaar moet een beslissing vallen over de mogelijke komst van een nieuw stadion. Koevermans wil daarnaast zorgen voor een financiële injectie, al dan niet via buitenlandse investeerders, iets wat volgens hem noodzakelijk is om met Feyenoord weer structureel te gaan meedoen om de prijzen. Tot slot wil hij dat het tweede elftal eindelijk gaat instromen in de voetbalpiramide, met als doel om uit te komen in de Keuken Kampioen Divisie.

„Als jongen van vijf jaar kwam ik al in De Kuip. Ik ben dan ook heel trots en blij dat ik nu, na een aantal maanden op interim-basis, officieel algemeen directeur ben van deze club”, zei Koevermans. De oud-tennisser, die sinds 2009 als commercieel directeur bij Feyenoord werkte, weet dat lang niet alle supporters blij zijn dat juist hij door de raad van commissarissen naar voren is geschoven. „Feyenoord is een grote club, daar hoort kritiek bij. Daar loop ik niet voor weg. Alles valt of staat met resultaat.”

Het ’stadiondossier’ is de grootste uitdaging voor Koevermans. Het definitieve ontwerp ligt er, nu de financiële kant nog. Medio volgend jaar moet een beslissing vallen. „Als het allemaal klopt, willen we heel graag een nieuw stadion. Maar alleen onder de voorwaarde dat het goed is voor Feyenoord.”

Voor de benodigde financiële injectie kijkt Feyenoord ook naar het buitenland. „Maar we zijn geenszins van plan om de club te verkopen. Feyenoord is van Feyenoord”, aldus Koevermans, die in samenspraak met de KNVB onderzoekt hoe het tweede elftal zo snel mogelijk richting de Keuken Kampioen Divisie kan gaan. De beloftenteams van Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht zijn daarin al actief. „Uiteindelijk levert dat waardevermeerdering op voor de club. We zullen daar dus geld voor vrijmaken”, aldus Koevermans.

Bekijk ook: Feyenoord in de winter transfermarkt op

Bekijk ook: Feyenoord bevestigt aanstelling Arnesen als technisch directeur

Bekijk ook: Koevermans voorlopig langer algemeen directeur Feyenoord