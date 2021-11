Lionel Messi kan spelen tijdens interlandkraker, Neymar ontbreekt

„Hij is fysiek in orde”, aldus bondscoach Lionel Scaloni, die niet zei of hij Messi vanaf het begin laat spelen. Volgens Argentijnse media start de 34-jarige spelmaker sowieso in de basis.

Argentinië won donderdag met 1-0 van Uruguay. Messi viel toen in de 75e minuut in. De Zuid-Amerikaan miste door fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain.

Bij Brazilië ontbreekt Neymar. De ploeggenoot van Messi bij PSG heeft een dijbeenblessure en neemt geen risico. Brazilië is al zeker van deelname aan het WK. Argentinië kan zich bij winst op de Brazilianen (en gunstige resultaten op de andere velden) dinsdag ook kwalificeren.