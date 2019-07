Wimbledon droomt weer van Federer - Nadal

„Het is onvoorselbaar wat zij presteren”, aldus voormalig proftennisster Marcella Mesker. „Het is wachten op de nieuwe generatie”, doelt ze op de talenten als Stéfano Tsitsipás, Dominic Thiem en Alexander Zverev. „Ze laten het echter afwachten.”

Federer, inmiddels 37 jaar, jaagt op Wimbledon op zijn negende grastriomf. De eerste keer dat de Zwitser op het heilige gras de bokaal pakte, was in 2003. Saillant detail is dat hij dit keer in de halve finale weer eens tegenover zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal kan komen te staan. Dat gebeurde op Wimbledon voor de laatste keer in 2008, toe verloor hij één van de meest memorabele finales van de Spanjaard 7-9 in de vijfde set.

„Federer is echt weer 3.0. Ik zie nog niet echt verschijnselen waarbij ik denk dat hij niet meer meedoet om de grote prijzen. Hij blijft meedoen”, aldus Mesker. „Onwaarschijnlijk hoe snel en fit hij nog is. Hij is weinig geblesseerd. Tegen de grote jongens, Nadal en Djokovic, zet ik wel op de andere twee in.”

Novak Djokovic verdedigt op Wimbledon zijn titel. Ⓒ AFP

Federer speelt woensdag in de kwartfinales tegen de als achtste geplaatste Japanner Kei Nishikori. Zelf is de Helveet als nummer 2, achter Djokovic, gerangschikt. Titelverdediger Djokovic neemt het bij de laatste acht op tegen David Goffin en Nadal treft Sam Querrey. De andere kwartfinale gaat tussen Guido Pella en Roberto Bautista Agut.