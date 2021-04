’Er bestaat geen Sarina-plus’

Sarina Wiegman (l.) instrueert de Oranje Leeuwinnen. Haar opvolging is nog steeds niet geregeld. „Als er duidelijkheid is, geeft dat ook rust.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Sarina Wiegman maakte alweer acht maanden geleden bekend dat ze de Oranje Leeuwinnen na de Zomerspelen van Tokio gaat verlaten. Desondanks is de KNVB er nog niet in geslaagd om een geschikte opvolger aan te stellen. De bondscoach hoopt dat men in Zeist snel spijkers met koppen slaat. Vooral met het oog op de aanvliegroute richting het olympisch toernooi in Japan. „Dadelijk gaat het de voorbereiding doorkruisen en gaat het in de weg zitten.”