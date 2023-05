Premium Het beste van De Telegraaf

Zien we de Spaanse gravelkoning nog terug voor afscheidstournee? Onzekerheid heeft Rafael Nadal in zijn greep

AMSTERDAM - Rafael Nadal op Roland Garros, dát leek sinds 2005 een zekerheid in het leven. Denk je aan het gemalen baksteen in Parijs, dan zie je een halve tel later de Spaanse grootheid in gedachten over het gravel vliegen. Achttien edities op rij was hij van de partij, maar dit jaar is alles anders. De 14-voudig toernooiwinnaar ontbreekt door een slepende blessure. De komende maanden gaat de tennislegende er alles aan doen om in 2024 terug te keren in Parijs. Om tijdens de laatste maanden van zijn carrière zijn zo geliefde toernooi nog één keer te kunnen spelen, voordat hij zijn boek sluit.