Italiaans voetbalseizoen mogelijk al voorbij

Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, wil dat ook in april niet wordt getraind of gesport in het land dat zo zwaar is getroffen door het coronavirus. De Serie A, de belangrijkste voetbalcompetitie van Italië, ligt al enkele weken stil. De clubs moeten nog twaalf of dertien wedstrijden spelen.

Als het seizoen voor beëindigd wordt verklaard, heeft dat volgens oud-international Tommasi ook heel wat juridische en formele consequenties, bijvoorbeeld wat betreft de contracten van de spelers. Daar wordt volgens hem maandag al over gepraat.

Juventus, de koploper van de Serie A, maakte zaterdag bekend dat het gaat bezuinigen op de salarissen. De club die al jarenlang de Serie A regeert, sprak met de spelers af dat ze gezamenlijk in vier maanden zo’n 90 miljoen euro inleveren. „Wij zoeken, indien mogelijk, naar een gezamenlijke oplossing”, aldus Tommasi. „Juventus heeft daarin een eigen keuze gemaakt, dat verraste ons niet. We wisten overal vanaf omdat hun aanvoerder Giorgio Chiellini onze adviseur is. Als de clubs en spelers er onderling uitkomen, is dat prima, dan hoeven wij niet in te grijpen.”

Spadafora wil een noodfonds van 400 miljoen euro opzetten om sportclubs die in financiële problemen komen te helpen.

