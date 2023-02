Premium Het beste van De Telegraaf

Rekent Tim van Rijthoven na pechmaand af met ’trauma’?

Door Tijmen Lensink

Tim van Rijthoven (r.) in een onderonsje met captain Paul Haarhuis voorafgaand aan de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Een groot moment vandaag voor Tim van Rijthoven in het Groningse Martiniplaza. Met 3500 Nederlandse fans op de tribune speelt de 25-jarige Nederlander tegen Slowakije voor het eerst een Davis Cup-wedstrijd om het echie. Door een beenblessure van Botic van de Zandschulp dient de kans zich aan voor de nummer 107 van de wereld, in het treffen waarin een plek in de groepsfase van de Davis Cup Finals op het spel staat.