PSV verzuimt te profiteren van nederlaag Ajax

De aftrap in Arnhem was na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA, zodat PSV precies wist hoe de vlag er voor hing in relatie tot Ajax en Feyenoord. Van Nistelrooy toonde zich teleurgesteld, dat de titelstrijd niet was opengebroken door puntenverlies van koploper Feyenoord, maar door de Rotterdamse zege in Amsterdam had PSV wel de gelegenheid om in punten gelijk te komen met Ajax.

Bekijk ook: Feyenoord deelt Ajax enorme dreun uit in strijd om landstitel

Een driepunter in Arnhem was daarvoor een vereiste en Van Nistelrooy besefte maar al te goed dat dat geen abc-tje was, want PSV is dit seizoen kwetsbaar in uitwedstrijden. De laatste uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk was dan wel met de hakken over de sloot gewonnen, maar de vier uitbeurten daarvoor hadden puntenverlies opgeleverd.

Luuk de Jong terug

Bij PSV keerde Luuk de Jong terug in de ploeg na enkele weken afwezigheid door enkelklachten. De captain begon direct in de basis. Fabio Silva verhuisde naar de linkerflank, terwijl Anwar El Ghazi rechts voorin ging spelen. Guus Til en Johan Bakayoko begonnen op de bank.

Waar PSV zich geen misstap kon veroorloven in de strijd om de bovenste plaatsen, daar stond bij het in degradatienood verkerende Vitesse de druk er vol op na vier nederlagen op rij. Vitesse-trainer Phillip Cocu, de laatste die met PSV kampioen is geworden, had het na de nederlaag tegen Sparta flink laten knetteren om de boel op scherp te zetten. Met Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin stonden er bij Vitesse twee ex-PSV-spelers in de basis. De Franse verdediger keerde terug in de basis na lichte hamstringklachten. De geschorste Maxi Wittek werd vervangen door Enzo Cornelisse.

Xavi Simons is blij met zijn prachtige doelpunt. Ⓒ Pro Shots

PSV kreeg in Arnhem snel de wind in de zeilen door een vroege openingsgoal. Het was goudhaantje Xavi Simons die in de 8e minuut de score opende na een goede individuele actie. Na balverlies van Van Ginkel ging de grote belofte ervandoor en met een goede kapbeweging stuurde Simons de toegesnelde Isimat-Mirin het bos in en rondde koel af: 0-1.

Ondanks de voorsprong wist PSV andermaal de wedstrijd niet te controleren. Het was Vitesse dat steeds meer het initiatief nam zonder dat het tot heel grote kansen leidde. Met name Million Manhoef zorgde wel voor veel dreiging. PSV dwong weinig af, maar kwam ook niet echt in de problemen.

Laag tempo

Ook na rust bleef het team van Van Nistelrooy in een laag tempo spelen, terwijl Vitesse steeds meer aanzette om tot een goal te komen. Een ruimere voorsprong voor PSV bleef uit, omdat Silva een kopbal niet tussen de palen kreeg en De Jong de bal bij een open kans via zijn scheenbeen over zag gaan. Het was duidelijk dat PSV met vuur speelde, omdat er sjokvoetbal werd gespeeld en de controlerende middenvelders Joey Veerman en Ibrahim Sangaré te gemakkelijk ballen inleverden. Uit zo’n moment van balverlies van Sangaré kreeg Vitesse een vrije trap op een gevaarlijke plek. De indraaiende bal werd door Sangaré ongelukkig in eigen doel gewerkt.

Marco van Ginkel viert het eigen doelpunt van Ibrahim Sangaré. Ⓒ Pro Shots

Beide ploegen gingen vervolgens op jacht naar de winnende treffer. Voor PSV kwam Bakayoko, die was ingevallen voor El Ghazi, nog in de buurt met twee aardige schoten. Vitesse gokte op de counter, maar zag die iedere keer net geneutraliseerd worden. In de slotfase ging Van Nistelrooy vol voor de drie punten door verdediger André Ramalho te wisselen voor extra aanvaller Thorgan Hazard. Het haalde allemaal niks uit, waardoor PSV weer eens met een fikse kater de bus instapt naar Eindhoven.