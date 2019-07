’Iedereen verwacht dat we nu ook de WK-finale winnen’

„De weg naar de eindstrijd is voor ons nooit eerder zo lastig geweest. We zijn heel vaak tot het uiterste moeten gaan. Gelukkig kunnen we met de druk omgaan.”

De titelverdediger staat voor de derde achtereenvolgende keer in de finale, waarin deze keer Nederland of Zweden de tegenstander is. „Iedereen verwacht dat we ook hier gaan winnen”,vervolgde Ellis. „Het is echter niet zo eenvoudig. Ik ben er trots op dat mijn spelers er steeds weer in slagen het waar te maken. We beginnen daarom vol vertrouwen aan de laatste opdracht.”

Engeland

De Engelsen zagen een doelpunt na interventie van de VAR afgekeurd en misten ook nog een strafschop. „Alleen daaruit al blijkt dat we steeds dichter bij de absolute top komen”, verklaarde coach Phil Neville. „We kwamen hier om te winnen en dat is niet gelukt. Amerika wist net iets beter dan wij hoe je dit soort wedstrijden moet beslissen.”

Wel sprak hij van de beste wedstrijd die hij ooit meemaakte als trainer. „Wij willen de beste van de wereld worden, wat de Verenigde Staten nu is”, vervolgde de voormalig verdediger van Manchester United. „Dat betekent dat we nog werk te doen hebben. Ik ga niet weg voor we dat doel hebben bereikt.”

