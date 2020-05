Geen stress bij ’oudjes’ Niki Terpstra en Bauke Mollema over contract

Niki Terpstra

AMSTERDAM - Niki Terpstra, Sebastian Langeveld, Bauke Mollema, Koen de Kort, Tom Leezer: allemaal ruime dertigers én dit jaar einde contract. Misschien wordt er nog gekoerst, maar de kans is net zo groot dat de corona-ellende die hoop de grond in boort. Komen de ’oudjes’ dan nog wel aan bod in 2021?