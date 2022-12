’Messi verlengt na zijn vakantie contract bij PSG’

Eerder berichtte de krant Le Parisien ook al over de contractverlenging van de 35-jarige sterspeler, die met Argentinië in Qatar de wereldtitel veroverde. Frankrijk werd in de finale na strafschoppen verslagen.

Eerder in de week liet Barcelona-voorzitter Joan Laporta nog weten dat hij ’heel graag Messi zou willen terughalen naar Camp Nou’. Volgens Balague is Messi echter nooit benaderd door de Catalaanse club voor een terugkeer naar Camp Nou.

Barcelona heeft Messi niet gevraagd terug te keren

In plaats daarvan zou Messi een contract voor een jaar gaan tekenen bij PSG, met een optie voor nog een jaar, na een onderhandeling van vier maanden tussen Jorge Messi en PSG-sport directeur Luis Campos, gevolgd door een ontmoeting met voorzitter Nasser Al-Khelaifi. „Het is praktisch in kannen en kruiken. Barcelona heeft niets aangeboden. Dus het is niet dat Messi niet terug wil keren, maar hij is simpelweg niet gevraagd. Maar Messi is blij met PSG en als hij terugkomt van vakantie zal de verlenging concreet gaan worden”, aldus Balague.

Bovendien heeft Messi zo meer kans op het winnen van een eventueel achtste Gouden Bal. „Zijn leven in Parijs is in balans en bovendien heeft hij daar kans om de Champions League te winnen. Dat zal zijn kandidatuur voor het winnen van de Ballon d’Or bij zetten.”

Messi stapte in 2021 over van Barcelona naar Parijs en tekende destijds voor twee jaar.