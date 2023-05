Dylan Groenewegen ontloopt valpartij en flitst naar zege in Hongarije

De Nederlandse sprinter van Team Jayco AlUla was na ruim 167 kilometer de snelste in de massasprint, die werd ontsierd door een valpartij. Het was zijn derde zege van het seizoen. Fabio Jakobsen van Soudal-Quick Step kwam als zevende over de streep.

Egan Bernal, de kopman van INEOS Grenadiers, was een van de slachtoffers van de valpartij in de slotkilometer. De winnaar van de Tour de France van 2019 kon de rit wel uitrijden.

Bekijk hieronder de beelden van de winnende sprint van de 29-jarige Nederlander.

Groenewegen versloeg na de chaotische sprint Sam Bennett (BORA-hansgrohe) en Caleb Ewan (Lotto-Soudal) in de straten van Szentgotthárd, de start- en finishplaats van de openingsetappe.

Al na enkele kilometers vertrok de vlucht van de dag. De vijf renners van het tweede plan hadden met 100 kilometer te gaan 2.30 voorsprong, maar deze slonk vervolgens snel. Op 25 kilometer van de streep werden de vluchters weer gegrepen.

UCI ProSeries

De Ronde van Hongarije maakt onderdeel uit van de UCI ProSeries, het tweede niveau van het wielrennen. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.