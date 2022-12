Oud-teamgenoten over Dumfries en Noppert: ’We hebben aardig wat kwajongensstreken uitgehaald’

Jens Jurn Streutker (29) speelde als verdediger met Andres Noppert samen in de jeugd van Heerenveen. „Maar ik kan je wel vertellen dat we in die tijd flink van het uitgaansleven genoten en ook aardig wat kwajongensstreken uithaalden”, aldus Streutker.

Ⓒ Getty, Robert Hoetink