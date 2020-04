Oud-honkballer Glenn Beckert (79) overleden, Chicago Cubs in rouw

De viervoudig All Star stond bekend als een goede slagman. In 1968 liep Beckert 98 punten binnen, waarmee hij de ranglijst van de MLB aanvoerde. Hij kreeg dat jaar ook een Golden Glove, als prijs voor de beste tweedehonkman van het seizoen.

De Amerikaan, die negen jaar voor de Cubs speelde en twee jaar voor San Diego Padres, bleek moeilijk uit te gooien door de pitchers van de tegenstanders. In zijn hele carrière, waarin Beckert 1320 wedstrijden speelde, werd hij slechts 243 keer met drie slag terug naar de bank gestuurd. „Hij was heel trots op zijn minimale aantal strike-outs”, zei Joe Maddon, de manager die de Cubs in 2016 naar winst van de World Series leidde en in het verleden samenwerkte met Beckert.