Overzicht EK-selecties: Marco Bizot vervangt Cillessen, Engelse ploeg bekend

Voetbal

Foto’s: Standbeeld van Sarina Wiegman ’met nodige symboliek’ onthuld op KNVB-campus

Sarina Wiegman is dinsdagmiddag op de KNVB-campus in Zeist geëerd met eigen standbeeld. De succesvolle bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is de eerste vrouw die op deze manier in het zonnetje wordt gezet door de voetbalbond.