Kus Spaanse bondsvoorzitter die orgie van de zaak zou hebben geregeld is ’seksueel geweld’

Op televisiebeelden is te zien dat Rubiales tijdens de huldiging Hermoso eerst omhelst en haar daarna een kus op de mond geeft. „Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige speelster van FC Barcelona daarover.

Geweldige relatie

„De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie”, zo zei Hermoso wel. „Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.” Hermoso vervolgde dat mensen niet „te veel aandacht moeten besteden aan dit gebaar” en voegde eraan toe: „We hebben een WK gewonnen en we zullen ons niet laten afleiden van wat belangrijk is.”

Rubiales ging bij Radio Marca en het programma El Partidazo verder op de situatie in, al haalde hij vooral uit naar de mensen die er een punt van maken. „Die kus? Er zijn overal idioten. Laten we geen aandacht schenken aan de idioten. Het was een moment tussen twee vrienden die iets vierden. We zijn hier niet voor onzin. Laten we dit negeren en genieten van de goede dingen, in plaats van bezig te zijn met losers. Het was allemaal niet slecht bedoeld. Dat mensen hier hun tijd aan willen verspillen...”

De Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, heeft de kus betiteld als „seksueel geweld.” „Het is een vorm van aanranding waar wij als vrouwen elke dag het slachtoffer van zijn en die tot nu toe onzichtbaar was. We moeten het niet normaliseren”, schreef de Spaanse minister op sociale media. „Als ze dit doen terwijl heel Spanje toekijkt, wat zullen ze privé dan wel allemaal niet doen? Seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen. Alleen een ja is een ja. Toestemming is de sleutel.”

Greep in eigen kruis

Ook vlak na het behalen van de wereldtitel liet Rubiales zich op de tribunes gaan, zo tonen enkele beelden. In het bijzijn van de Spaanse koningin greep hij zichzelf in zijn kruis. Uit pur euforie, zullen we maar zeggen.

Orgie van de zaak

Rubiales is niet van onbesproken gedrag. Tenminste, dat beweren Spaanse media. Begin 2020 zou hij een feestje hebben gegeven, waarbij acht tot tien vrouwen waren uitgenodigd. Het feest liep uit op een orgie. Dat is op zich natuurlijk niet verboden, maar het feestje werd door Rubiales gefactureerd als ’werkevenement’. Volgens de media heeft de Spanjaard op deze manier gelden van de bond misbruikt, iets dat de bond zelf overigens ontkent.

De voetbalsters van Spanje kroonden zich zondag in Sydney voor het eerst tot wereldkampioen. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda won met 1-0 van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland, dankzij een doelpunt van aanvoerster Olga Carmona. Hermoso miste in de tweede helft een strafschop.