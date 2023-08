Spaanse bondsvoorzitter reageert op beruchte kus: ’Dat mensen hier hun tijd aan verspillen’

Op televisiebeelden is te zien dat Rubiales tijdens de huldiging Hermoso eerst omhelst en haar daarna een kus op de mond geeft. „Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige speelster van FC Barcelona daarover.

Rubiales ging bij Radio Marca en het programma El Partidazo verder op de situatie in, al haalde hij vooral uit naar de mensen die er een punt van maken. „Die kus? Er zijn overal idioten. Laten we geen aandacht schenken aan de idioten. Het was een moment tussen twee vrienden die iets vierden. We zijn hier niet voor onzin. Laten we dit negeren en genieten van de goede dingen, in plaats van bezig te zijn met losers. Het was allemaal niet slecht bedoeld. Dat mensen hier hun tijd aan willen verspillen...”

Het artikel gaat verder onder de video.

De voetbalsters van Spanje kroonden zich zondag in Sydney voor het eerst tot wereldkampioen. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda won met 1-0 van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland, dankzij een doelpunt van aanvoerster Olga Carmona. Hermoso miste in de tweede helft een strafschop.