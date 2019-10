Officieel: Feyenoord bevestigt komst Advocaat

„Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag”, stelt Advocaat op de website van de Rotterdammers. „Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit morgen de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.” Advocaat wordt bijgestaan door de assistent-trainers Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf.

Advocaat neemt zijn min of meer vaste assistent Cor Pot en oud-verdediger John de Wolf mee naar De Kuip. Said Bakkati mag als enige trainer uit de staf van de vertrokken Stam aanblijven. Van Gastel reageerde op Twitter op zijn vertrek. „Na de emotionele rollercoaster van vandaag en afgelopen dagen wil ik graag iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties!! Verder wens ik de spelers, supporters en de nieuwe staf veel succes en wijsheid!!”

Bekijk ook: Dit staat Advocaat op korte termijn bij Feyenoord te wachten

Technisch directeur Sjaak Troost is blij met de komst van Advocaat: „Na het vertrek van Jaap Stam moesten we snel schakelen. Als een trainer met de enorme staat van dienst als dat van Dick Advocaat beschikbaar en bereid is de club voor dit seizoen te helpen, hoef je daar als clubleiding natuurlijk niet lang over na te denken. Met zijn ervaring, autoriteit en gedrevenheid en met een grotendeels vernieuwd assistenten-team hebben we er vertrouwen in dat we de weg omhoog vinden.”

Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan besprak dinsdag, vóór de aanstelling van Advocaat, de situatie bij de noodlijdende club: