Rafal Majka blijft met lange solo Steven Kruijswijk voor in Vuelta

De 31-jarige Pool van Team Emirates kwam na 197,5 kilometer solo aan in El Barraco. Steven Kruijswijk eindigde als tweede op bijna 1,5 minuut van de ritwinnaar.

Voor Majka is het de eerste overwinning sinds zijn etappezege in de Vuelta van 2017. Het is zijn twaalfde profzege. Eerder won hij onder meer drie etappes in de Tour de France en twee in de Ronde van Polen.

De Noor Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) blijft leider in het algemeen klassement.