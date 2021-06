De PSG-transfer rond Gianluigi Donnarumma heeft álles: van pech met rugnummer tot oorlog om basisplek

De 22-jarige Italiaan, die al sinds zijn zestiende in de eerste ploeg van Milan speelt, had een aflopend contract bij de Rossoneri en zou 12 miljoen euro per jaar gevraagd hebben om dat te verlengen. Milan wilde niet verder gaan dan 8 miljoen per jaar en dus zal het de nummer één van de Azzurri als vrije speler moeten laten gaan. Een domper voor de Italianen, die intussen wel Mike Maignan wegplukten bij Frans kampioen Lille als vervanger.

Volgens Italiaanse media lag Juventus op kop om ’Gigio’ binnen te halen, zodra Wojciech Szczesny verkocht zou worden. Verschillende Engelse clubs zouden interesse hebben gehad in de Poolse doelman, maar die drukte eerder deze week al die geruchten de kop in. „Ik blijf 100 procent bij Juventus”, aldus Szczesny op een persconferentie van de nationale ploeg.

Pak geld voor Raiola

En dus werd het nagenoeg onbetaalbaar voor Juventus om Donnarumma in te lijven. Hun Poolse nummer één verdient 7 miljoen per jaar in Turijn, daar nog eens een jaarloon van 12 miljoen bovenop doen voor Donnarumma, was een beetje teveel van het goeie.

Daardoor kwam PSG opnieuw in the picture en de Parijse topclub wilde wel betalen wat manager Mino Raiola vroeg qua salaris voor de Italiaanse doelman. Hij zou bovendien, zoals wel vaker, een pak geld verdienen aan de ’gratis transfer’ van zijn cliënt. Er is sprake van een som rond de 20 miljoen euro. Voor ’Gigio’ ligt er een contract tot 2026 klaar in Parijs.

Gesteggel om rugnummer

Gek genoeg zou huidig nummer één Keylor Navas niet vertrekken bij PSG, net als huidig twee Sergio Rico. Dat wordt dus een strijd der doelmannen in de Franse hoofdstad.

En dan is er ook nog de kwestie van het rugnummer van Donnarumma. De Italiaan speelde bij Milan met nummer 99, vanwege zijn geboortejaar. Hij zou dat rugnummer ook bij PSG gevraagd hebben, maar dan zal de club wel de regels moeten breken. In Frankrijk zijn slechts drie nummers toegestaan voor doelmannen: 1, 16 en 30.

Eerder in de week troef PSG al FC Barcelona af in strijd om de handtekening van Georginio Wijnaldum.

Bron: Het Nieuwsblad