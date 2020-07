FC Twente huurt Pierie van Ajax

De opbouwend sterke verdediger werd afgelopen zomer door de Amsterdammers gekocht van SC Heerenveen, maar wist bij Ajax zijn plek niet te veroveren. Pierie speelde geen enkele wedstrijd voor de hoofdmacht en kwam alleen in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Contract tot medio 2024

De in het Amerikaanse Boston geboren verdediger, door Ajax voor 5 miljoen overgenomen van SC Heerenveen, brak op jeugdige leeftijd door in Friesland en speelde al wel 71 duels in de hoofdmacht van de Friezen. Het contract van Pierie bij Ajax loopt door tot medio 2024.

FC Twente was op zoek naar versterking van de verdediging na het vertrek van Peet Bijen, die transfervrij verkaste naar ADO Den Haag. Ook was er eerder in de window interesse vanuit Cyprus voor Xandro Schenk.

Vierde versterking

Pierie is de vierde versterking die de nieuwe technisch directeur Jan Streuer binnenhaalt voor FC Twente. Hoewel de club de ambitie uitsprak om minder met huurlingen te gaan werken zijn drie van de vier nieuwe spelers gehuurde spelers. Eerder huurde FC Twente rechtsback Nathan Markelo van Everton en buitenspeler Vaclav Cerny van FC Utrecht, terwijl van FC Volendam linksback Gijs Smal werd overgenomen.