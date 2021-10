Grigor Dimitrov knokt zich naar halve finale Indian Wells

Beide spelers gaven zich niet gewonnen en knokten voor ieder punt. Hurkacz pakte met een break de eerste set. Dimitrov had een break meer in de tweede set en trok de stand gelijk. Op 3-2 in de derde set brak de 30-jarige Bulgaar de Pool die steeds meer kleine foutjes maakte, maar hij kon de partij niet uitserveren.

Bij een stand van 5-3 in de derde set mocht de Bulgaar de al wedstrijd uitserveren, maar juist op dat moment speelde Dimitrov een belabberde game en liet hij Hurkacz terug in de wedstrijd komen. In de tiebreak, na meer dan tweeënhalf uur tennis, stelde hij zijn ticket voor de halve finale alsnog veilig.

Dimitrov schakelde in de vierde ronde van het masterstoernooi al de als eerste geplaatste Daniil Medvedev uit. De Rus, die een paar weken geleden nog de US Open op zijn naam schreef stond een set en 4-1 voor, maar ook in die partij knokte Dimitrov zich dus met succes terug.

De huidige nummer 28 van de ATP-ranking neemt het in de halve finale op tegen de Britse tennisser Cameron Norrie. De nummer 26 van de wereld liet bij de laatste acht de Argentijn Diego Schwartzman kansloos: 6-2 6-0. De partij duurde slechts 73 minuten. De 26-jarige Norrie had nog nooit een partij gewonnen op Indian Wells.

De in goede vorm verkerende Norrie maakt nog een kleine kans op deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Turijn, bedoeld voor de acht beste tennissers van het seizoen.

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer ontbreken in Californië, waar het masterstoernooi normaal gesproken in maart plaatsvindt.